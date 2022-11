Beatriz Ferreira estreia no boxe profissional, neste sábado em Cleveland, nos Estados Unidos, diante da compatriota Taynna Cardoso. Medalha de prata na Olimpíada do Japão e no Mundial na Rússia, Bia assinou contrato a empresa Matchroom de Eddie Hearn, mas mantém carreira também no boxe olímpico até Paris/2024.

Desde 2016, os boxeadores podem ter carreira ‘híbrida’ ou seja: serem profissionais e lutarem nos Jogos Olímpicos. Bia é primeira atleta de alto nível da nobre arte a ter esta atitude. Aos 29 anos, Bia soma 36 pódios em 37 torneios internacionais.

“Eu estou muito feliz de estar aqui e poder representar a Matchroom Boxing, a DAZN e agradecer ao Eddie por ter me dado esta chance”, disse a boxeadora, que vestiu a camiseta da seleção brasileira na entrevista coletiva. “Eu estou um pouco ansiosa, mas esta e a adrenalina que a gente precisa para subir no ringue e representar nosso País.”

“Eu me sinto muito animada em poder fazer a minha primeira luta no boxe profissional aqui nos Estadão Unidos, o maior palco do mundo no boxe”, continuou a lutadora. “Tenho orgulho de ser a primeira boxeadora brasileira a fazer parte deste grande time que é a Matchroom Boxing. Eu me preparei muito forte durante 12 semanas para esta luta. Vim aqui pra mostrar todo meu potencial e dar um grande show de boxe aos fãs que estiverem presentes no ginásio e assistindo pela DAZN”, completou Bia, que vai lutar na categoria superpenas, até 58.967 quilos.