A caminhada do Brasil na United Cup, torneio inédito de equipes mistas disputado na Austrália, começou com vitória de Beatriz Haddad Maia e derrota de Felipe Meligeni diante de oponentes italianos, na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília). Com isso, o placar agregado do duelo com a Itália dentro do Grupo E está empatado por 1 a 1. O vencedor será definido na segunda bateria de confrontos, no final desta noite.

Tenista número 15 do ranking da WTA, Bia Haddad foi a responsável por colocar o Brasil no torneio australiano, que seleciona os países participantes de acordo com os seguintes critérios: melhor ranking de simples da ATP (seis vagas), melhor ranking de simples da WTA (seis vagas) e melhor ranking combinado de ATP e WTA (seis vagas).

Na abertura da série contra a Itália, a tenista paulista venceu Martina Trevisan por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Teve alguma dificuldade durante o início do set inicial, levando uma quebra no segundo game após quebrar o saque da adversária no primeiro, mas quebrou de novo em seguida. Depois, abriu 3 a 1 e deixou a adversária diminuir para 3 a 2 em um game muito duro. A partir daí, contudo, não perdeu mais e fechou a parcial em 6/2. No segundo set, foi avassaladora e fechou a vitória com um “pneu”.

Meligeni, por sua vez, perdeu por 2 sets a 0 para Lorenzo Musetti, com parciais de 6/3 e 6/4. O próximo duelo da disputa diante dos italianos será entre Thiago Monteiro e Matteo Berrettini. Depois, Laura Pigossi enfrentará Lucia Bronzetti. O Grupo E da United Cup ainda conta com a Noruega, adversária seguinte do Brasil.

O primeiro colocado de cada grupo enfrentará o vencedor do outro grupo da mesma cidade. No caso da seleção brasileira, que tem Brisbane como base, os possíveis adversários em caso de classificação são Polônia, Suíça e Casaquistão.