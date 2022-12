O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu o Congresso americano pela aprovação nesta quinta-feira, 1º, de uma legislação no país que visa impedir a realização de uma greve dos ferroviários. Depois de aprovada tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, o projeto segue para a presidência. Em comunicado, Biden afirmou que planeja assinar a legislação assim que ela estiver disponível.

“A ação decisiva do Congresso garante que evitaremos as consequências econômicas devastadoras e iminentes para trabalhadores, famílias e comunidades em todo o país. E centenas de milhares de americanos em vários setores manterão seus empregos”, afirmou. “Sei que muitos no Congresso compartilharam minha relutância em anular os procedimentos de ratificação do sindicato. Mas, neste caso, as consequências de uma paralisação foram grandes demais para famílias trabalhadoras em todo o país. E o acordo aumentará os salários dos trabalhadores em 24%, aumentará os benefícios de assistência médica”, disse Biden.

“Nossa economia está crescendo e a inflação está moderando, e este acordo ferroviário continuará nosso progresso para construir uma economia de baixo para cima e de ponta a ponta”, concluiu o presidente.