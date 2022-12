O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja anunciar na cúpula EUA-África da próxima semana que seu governo apoia a entrada da União Africana como membro permanente do Grupo G20, de acordo com a Casa Branca. A União Africana representa os 54 países do continente. O G20 é composto pelas principais economias industriais e emergentes do mundo e representa mais de 80% do PIB mundial. A África do Sul é atualmente o único membro africano do G20.

“Já passou da hora de a África ter assentos permanentes à mesa em organizações e iniciativas internacionais”, disse o diretor sênior de assuntos africanos do Conselho de Segurança Nacional, Judd Devermont, em comunicado na sexta-feira, 9. “Precisamos de mais vozes africanas em conversas internacionais que digam respeito à economia global, democracia e governança, alterações climáticas, saúde e segurança.”

A representação no G20 permitiria aos países africanos pressionar de forma mais eficaz o grupo para implementar sua promessa de ajudar o continente a lidar com as mudanças climáticas. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, na reunião do G20 do mês passado na Indonésia, destacou a importância da adesão à União Africana para alcançar as metas climáticas.