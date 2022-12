Colaboração

Após uma denúncia anônima, a Guarda Municipal de Curitiba resgatou uma mulher que estava pelo menos há três dias em cárcere privado pelo marido, no bairro Campo do Santana. O flagrante foi na noite desta segunda (26). No local, os guardas encontraram o marido fazendo um churrasco com vários convidados, enquanto a vítima estava presa em um quarto.



Após ser resgatada, a mulher disse que foi ameaçada com faca e agredida enquanto estava presa em um quarto na própria casa. Ela inclusive passou o Natal presa.

A denúncia foi feita por uma pessoa que encontrou dois bilhetes escritos pela vítima, nos quais ela pedia socorro.

