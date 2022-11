O chefe da assessoria especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia, Rogerio Boueri, afirmou nesta sexta-feira, 18, que a responsabilidade fiscal não é incompatível com o desenvolvimento social.

Segundo ele, os dados do Banco Mundial mostram que o Brasil reduziu o contingente de pessoas abaixo da linha da pobreza a partir do pagamento do auxílio emergencial. Os números apresentados, entretanto, consideram apenas o resultado de 2020, sem levar em conta os resultados de 2021 e 2022. As declarações foram feitas durante o evento de comemoração dos 30 anos da Secretaria de Política Econômica (SPE).

“Responsabilidade fiscal não é incompatível com desenvolvimento social do País, muito pelo contrário, o que pode comprometer o desenvolvimento social do País é nós perdermos o rumo na política fiscal, começarmos a não conseguir mais rolar nossa dívida a taxas aceitáveis e cada vez mais descarrilar a economia brasileira”, disse.

Também presente no evento, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, repetiu críticas feitas anteriormente de que o mercado errou estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) por três anos consecutivos.