A BR-376, na altura do km 668 (reprodução de vídeo / PRF)

O tráfego na BR-376, entre o Paraná e Santa Catarina, deve estar totalmente liberado em 30 dias. Esse é o prazo estipulado pela Arteris Litoral Sul no plano de ação elaborado para o aumento gradativo da capacidade de tráfego no km 668,7.

Segundo a concessionária, as obras que serão realizadas no local vão permitir a redução gradual do tempo de viagem e manter a segurança dos usuários.

As principais mudanças devem ocorrer em um prazo de 30 dias. A realização dos trabalhos no local depende das boas condições climáticas para a realização de obras.

Na pista Sul (sentido Florianópolis) a Arteris Litoral Sul está atuando para estabilização e contenção da encosta onde houve o deslizamento no dia 28 de novembro, que deixou dois mortos e vários carros soterrados. Ainda conforme a assessoria, a concessionária enviou um maquinário específico para a retirada de rochas e realiza a preparação do terreno para a aplicação de tela de alta resistência (barreira dinâmica), permitindo maior proteção dos usuários. Os avanços nesta frente de obras poderão garantir a abertura de duas novas faixas para o trânsito.

BR-277- O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) deve liberar até esta terça-feira (20) mais uma faixa da BR-277, em Morretes, no litoral do estado. A informação é do governador Ratinho Junior (PSD) e foi divulgada durante o lançamento da Operação Verão, ocorrido neste sábado, 17 de dezembro. No entanto, ele ressaltou que não há data prevista para a liberação total da rodovia. Após a alegação do Governo Federal que não havia dinheiro para a obra, os serviços nos kms 39 e 41 da BR-277 passaram para gestão do órgão estadual.

Chuvarada

Vórtice ciclônico provocou chuva em excesso em novembro

O mês de novembro de 2022 foi de muita chuva na Grande Curitiba e Litoral, onde a precipitação foi muito acima da média para o mês de novembro. Isso foi causado por um fenômeno chamado Vórtice Ciclônico e que dominou esta parte do Paraná entre os dias 24 de novembro até o dia 1º de dezembro. Esse fenômeno criou condições favoráveis para a formação de chuva continua, intermitente e por vezes com forte intensidade.

Como consequência, foi registrada grande acumulação de chuva nessas áreas em poucos dias. Os valores medidos ficaram entre 240 e 490 mm na área da Serra do Mar, entre 150 e 430 mm na baixada litorânea e entre 110 e 200 mm na Região Metropolitana de Curitiba. Esse grande acumulado de chuva foi o gatilho para a ocorrência de deslizamentos de terra na área da Serra do Mar, com os eventos mais significativos observados na BR 376 entre Guaratuba/PR e Garuva/SC, e na BR 277 na descida da Serra do Mar entre Curitiba e Paranaguá.