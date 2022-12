Divulgação/Assessoria de Imprensa

As redes sociais estão se moldando constantemente, em 2023 as trends e os vídeos curtos serão responsáveis pelo sucesso ou fracasso de muitas campanhas. O relatório de estatísticas de marketing de vídeo da Wyzowl , baseado no público dos Estados Unidos, já mostra que o marketing de vídeo é claramente o caminho a seguir:

96% das pessoas assistiram a um vídeo explicativo para saber mais sobre um produto ou serviço

88% das pessoas dizem que foram convencidas a comprar um produto ou serviço assistindo ao vídeo de uma marca

78% das pessoas dizem que foram convencidas a comprar ou baixar um software, ou aplicativo assistindo a um vídeo

90% dos consumidores usam seus dispositivos móveis para assistir a conteúdo de vídeo

O relatório mostra ainda que usuários gastam uma média de 45,8 minutos por dia no TikTok e que, em 2022, até o começo do segundo semestre, o Instagram Reels conseguiu superar todos os outros aplicativos de vídeos curtos quando se trata de engajamento, com uma média de 53 minutos de visualização.

Para Ediney Giordani, CdO da KAKOI Comunicação, os vídeos curtos seguirão relevantes por um longo tempo, principalmente no TikTok, pioneiro do movimento de conteúdo de vídeos curtos, que ultrapassou 1,5 bilhão de usuários ativos mensais no terceiro trimestre de 2022:

“Os usuários estão ávidos por conteúdos curtos, envolventes e divertidos. O desafio para comunicadores e empresas é ajustá-los aos seus objetivos de negócios e fornecer o máximo de valor possível”.

Outras redes também entram na estatística

O fenômeno ditou tendência para as demais redes sociais, englobando 90% dos vídeos verticais no Instagram Reels, Instagram Story e YouTube Shorts com taxas de conclusão de exibição maiores quando comparadas com os vídeos horizontais.

Adaptação dos negócios

Quando as empresas analisam suas próprias redes sociais, aumenta a certeza de que o público consome cada vez mais vídeos curtos. É inevitável que este conteúdo seja o mais consumido na Internet:

“Para ter sucesso nas redes sociais e alcançar os resultados desejados, os vídeos envolventes e curtos nas redes sociais são o caminho a percorrer em 2023. É vital ter uma estratégia para abordar e utilizar essa tendência no planejamento do começo do ano.”

Sucesso precisa de planejamento

O sucesso dos vídeos curtos dependem de vários fatores, mas basicamente existem dois detalhes que precisam ser considerados:

Mesmo que o formato dos vídeos tenha mudado, ainda é fundamental fornecer valor ao espectador através de conteúdo de alta qualidade e

Criar conteúdo sem propósito tem grandes chances de serem ignorados.

Um CTA claro é necessário para colocar o internauta no escopo de vendas. Para Ediney, as empresas precisam manter o objetivo desses vídeos como foco central:

“Views e likes não pagam as contas e não trazem lucros. Para conseguir explorar a tendência, é primordial saber o público-alvo, qual é o objetivo do vídeo, onde será postado e como este conteúdo será reaproveitado” completa.