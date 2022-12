Divulgação/Imprensa Miss

Considerada uma das maiores streamers do Brasil e do mundo, a paulista Karen Gentil, de apenas 19 anos, tornou-se na noite da terça-feira (20) a primeira brasileira a vencer o título de Miss Teen Model Universo. Estudante de Psicopedagogia, modelo e atriz, ela defendeu o país na quarta edição do mundial para misses adolescentes que aconteceu em Madrid, capital espanhola.

“Sinto que fechei 2022 com chave de ouro e já estou entrando em 2023 com o pé direito! Agora tenho mais um motivo para curtir mais as festas de fim de ano com minha família e amigos”, conta Karen, que é nascida no município de São Paulo e atualmente mora em Osasco, na região metropolitana.

Com mais de 20 concursos de beleza no seu currículo, Karen fez carreira como miss na infância. Hoje ela foca em desenvolver cada vez mais seu desempenho no mundo das coroas, para voar alto nas disputas da categoria adulta.

“Foi uma surpresa [a vitória]! Eu acredito bastante no meu potencial e sei que me esforcei bastante, estudei e cheguei muito bem preparada ao concurso, mas vim focada em crescer e aprender com essa minha primeira experiência no universo de misses teen. Acho que isso me deixou mais tranquila também. Deu certo!”, relata.

O Miss Teen Model Universo retorna ao presencial três anos após o último evento, por conta de um hiato motivado pela pandemia de Covid-19. Por isso, Karen recebeu a coroa das mãos da paraguaia Dahiana Peña, vencedora de 2019. A sede das três primeiras edições foi em Valência, também na Espanha.

Ficou em segundo lugar a Miss Venezuela, Danyira Padilla, que venceu a etapa de Melhor Talento. Em terceiro, a Miss Ilha de Margarita, a também venezuelana Isabella Astor, que levou o prêmio de Best Model. A chilena Sofia Paz ficou com os prêmios especiais de Melhor traje típico e Miss Fotogenia.

“O Miss Teen Model Universo é um concurso que quer uma jovem, entre 14 e 19 anos, que tenha um desfile mais parecido com o de uma modelo fashion. Mesmo assim, não deixa de procurar por uma moça engajada, consciente e que seja uma voz poderosa de sua geração”, detalha o consultor de misses Paulo Filho, que planejou e executou a preparação de Karen.

O especialista explica ainda que, por ter uma pegada mais fashion, o concurso tem algumas particularidades. Entre elas está uma etapa do desfile Fashion Show, onde Karen usou um traje confeccionado pelo estilista Adriano Moran; e a apresentação de um book fotográfico para ser apresentado para agências internacionais, onde as fotos da Miss Brasil foram assinadas pelo professor de fotografia Brasilio Wille. O guarda-roupa da jovem para o confinamento é assinado pelo estilista Samuel Teixeira, dono da grife Samteshy.

STREAMER #1



Além de miss, modelo, atriz e estudante universitária, Karen é uma das maiores streamers do mundo. No primeiro semestre deste ano, ela foi premiada pela plataforma mundial de streaming livre BIGO LIVE como a melhor streamer do Brasil.

“Eu gosto de criar conteúdo digital sobre entretenimento e cultura para minhas redes sociais, por meio de gravações e transmissões ao vivo. Por causa disso, sou considerada uma streamer”, explica a Miss Brasil.

“Ali no meu espaço eu faço brincadeiras, atuo, canto, mostro meu dia a dia como modelo, interajo com meus fãs e outros espectadores digitais, e ainda sou remunerada por isso”

Karen esteve recentemente em Hollywood, na Califórnia (EUA), para receber o troféu de TOP1 do Brasil na BIGO LIVE, e hoje é a 2ª Host mais influente dos países que falam a língua portuguesa. A jovem se tornou tão famosa na plataforma, que o aplicativo criou um “presente personalizado” batizado com seu nome.

Com isso, no início do ano ela estrelou um comercial da plataforma nas grandes telas da Times Square, em Nova York. Agora com o título mundial de miss a tiracolo, Karen deve embarcar em janeiro de 2023 para Cingapura, na Ásia, para acompanhar uma nova premiação da BIGO.