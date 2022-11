Corpo de Bombeiros de SC

Uma aeronave monomotor realizou um pouso de emergência no mar na Praia de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina por volta das 15 horas desta quinta-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, havia dois tripulantes, mas ninguém ficou ferido.

O avião pousou na água, próximo à areia. Banhistas quebraram o vidro da aeronave, com medo que a água invadisse a cabine.