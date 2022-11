A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os pontos de interdições em rodovias federais, quando o tráfego é parcialmente restrito, somam quatro neste sábado, 5 de novembro. No Paraná não há mais pontos de bloqueios das estradas federais.

Em apenas um, há a interdição total. As vias seguem sem bloqueios, quando há interrupção total do fluxo, segundo a PRF. As informações foram publicadas na conta oficial do Twitter da PRF.

Há ocorrências apenas em Mato Grosso (2) e no Pará (3). Segundo a corporação, 995 manifestações foram desfeitas 995.