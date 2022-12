Agência Brasil

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil já registra mais de 690 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, com um número total de casos confirmados ultrapassando os 35 milhões. No marketplace de farmácias Consulta Remédios, a busca por autotestes de Covid-19 apresentou aumento significativo em novembro, com 216% mais visualizações de páginas deste tipo de produto em relação a outubro.

A alta acontece após quatro meses de diminuição da busca por autotestes na plataforma e em meio ao alerta de nova onda de transmissão e casos de novas variantes da doença.

“Os autotestes começaram a ser comercializados na nossa plataforma em março de 2022, mais especificamente em 11 de março, após a aprovação pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), afirma Rafaela Sitiniki, Farmacêutica da Consulta Remédios.

Chegada das festas e importância da prevenção

Segundo Rafaela, as medidas preventivas se tornam especialmente importantes com a chegada do período de festas, quando as pessoas se reúnem para as confraternizações de final de ano. Entre elas, se destacam o uso da máscara em locais fechados ou mesmo abertos, se houver aglomeração; lavagem adequada das mãos com água e sabão e a higienização das mãos com álcool em gel sempre que houver contato com superfícies de uso comum.

“A pandemia segue em curso, com variantes ainda perigosas, especialmente para idosos, bebês, pessoas não vacinadas, com imunidade comprometida ou comorbidades”, alerta a farmacêutica.

