Daniel Castellano/SMCS arquivo

A Defesa Civil Nacional alerta para tempestades no Sul do Brasil e parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste neste sábado (12) e domingo (13). A previsão indica, ainda, chuvas intensas, fortes rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo até a próxima quarta-feira (16). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma ampla área de baixa pressão atmosférica será a responsável pela mudança no tempo.

Neste sábado, o norte e o centro do Rio Grande do Sul vão registrar temperaturas elevadas, com máximas de até 32°C. No período da tarde, porém, há previsão de fortes pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e queda de granizo no centro-oeste dos estados da região Sul. Em várias áreas da região Centro-Oeste, pode haver temporais isolados devido ao calor e à umidade.

No domingo, as tempestades com possibilidade de queda de granizo devem se estender por outros locais da região Sul, além de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Já na segunda-feira (14), por causa do deslocamento de um ciclone extratropical, uma frente fria derrubará as temperaturas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As tempestades ficarão concentradas em parte do Sudeste e Centro-Oeste e, também, em Tocantins.

Na terça (15) e no decorrer da quarta-feira (16), a frente fria deverá se deslocar para o oceano, deixando o ar ainda mais frio e seco na maior parte da Região Sul. As tempestades devem ocorrer em áreas do Sudeste e Centro-Oeste, além do sul das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Diante da previsão, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) opera com equipes de plantão para acompanhar o registro de qualquer ocorrência significativa e já comunicou as defesas civis estaduais do risco.

O coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, pede para que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção.

“É fundamental que a população para que adote algumas medidas de prevenção, como desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Já em situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre. É importante que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção”, observou.

Alertas

A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP do local onde mora, ou outro local de interesse, para o número 40199.

Não há limite de locais cadastrados e o serviço é totalmente gratuito para a população. A partir da previsão de desastre, a população receberá um aviso contendo informações de risco e orientações para a autoproteção.

Outra recomendação é ficar atento aos alertas publicados no Twitter da Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) e do Instituto Nacional de Meteorologia (@inmet_).

Paraná

Alguma nebulosidade está presente no Paraná neste sábado (12), temperaturas com elevação e um aumento da instabilidade atmosférica a partir do oeste, nas próximas horas.

No domingo (13) áreas de instabilidades que avançam do Paraguai e Argentina, mantém o tempo instável com pancadas de chuva nas diversas regiões do Estado, inclusive com possibilidade para temporais, principalmente entre as regiões sudoeste, oeste e noroeste paranaense.

A sexta-feira (11) foi chuvosa no Estado e em Curitiba também a partir do meio da tarde.