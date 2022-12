Quase todos gostam de viajar porque é uma experiência renovadora que tira todos os nossos problemas por alguns dias e nos permite fugir da agitada rotina diária. Não importa o destino escolhido, é provável que você se divirta, desde que esteja bem preparado ou convencido de que o lugar escolhido será provavelmente do seu agrado.

No entanto, há aspectos que podem dificultar ou mesmo estragar a experiência se você for sem qualquer preparação ou se for uma de suas primeiras viagens por conta própria.

Para evitar exatamente isso, neste guia de viagem, faremos o melhor para garantir que nada de mal lhe aconteça e que você desfrute da viagem do início ao fim.

Bagagem

Embora para muitos seja uma parte secundária ou nem mesmo isso, a verdade é que a bagagem será o que acompanhará você durante toda a viagem e uma boa escolha fará a diferença entre estar confortável ou pensar em voltar a qualquer momento.

Mochila ou mala de viagem?

Logicamente, a primeira questão que normalmente se coloca é se é para arrumar uma mochila ou ir diretamente para uma mala. Se você for fisicamente capaz e se a mochila for espaçosa, ela pode ser a melhor alternativa para viagens longas. Os mochileiros escolhem este método devido ao seu conforto, podendo viajar sobre qualquer tipo de terreno sem nenhum inconveniente.

Já quanto à mala, a enorme vantagem é que você não terá que carregar nenhum peso nas costas em nenhum momento e poderá caber muito mais coisas nela do que em uma mochila. Contudo, é uma ferramenta útil somente em terrenos lisos, como aeroportos ou ruas em excelentes condições. Assim que você estiver caminhando em terreno irregular ou com vários obstáculos, você começará a pensar “por que eu não trouxe uma mochila”. Em situações adversas, as rodas das malas podem quebrar e forçar você a carregá-la.

O que levar em sua mochila

Neste guia de viagem, se você for fazer uma longa viagem, pense que TUDO o que você carrega irá diretamente como peso nas suas costas. Ao levar isto em consideração, você não colocará as coisas “por precaução”, mas escolherá levar apenas o que você precisa. Os itens a serem transportados dependerão da finalidade da viagem, variando de um destino para fazer trekking a um destino de praia para relaxar ao sol. Se você puder, leve um kit de primeiros socorros com itens básicos, mas não há necessidade de exagerar, pois provavelmente você será capaz de encontrar o que precisa a preços similares.

Documentos

Não saia de casa sem estar 100% seguro de que você tem a documentação adequada para não ter que voltar para casa prematuramente. Isto evitará que você fique nervoso, discutindo com o pessoal, e outras situações desnecessárias.

Que documentos é necessário levar em uma viagem

Antes de pagar por excursões e hotéis, verifique os requisitos de entrada de seu destino, pois eles variam de país para país e também dependerão de sua nacionalidade. Além de seu passaporte, você pode precisar de um visto especial, vacinas obrigatórias, seguro de viagem, etc. Descubra o tempo máximo de permanência permitido.

Sobre seu passaporte

Lembre-se de que seu passaporte é o documento de viagem mais importante de todos, e é por isso que você nunca o deve perder de vista nem por um minuto. A verificação da validade é fundamental porque alguns países exigem um passaporte válido por 6 meses antes de expirar, e se o seu não for, você precisará renová-lo com antecedência.

Segurança e saúde em viagem

Além do conforto durante a viagem e da documentação, a segurança é sempre primordial. Muitos países têm apólices de saúde muito caras para turistas, algo que é facilmente resolvido com a contratação prévia de um seguro que o cubra caso você tenha um acidente durante as férias. Embora esses dólares possam no início parecer uma despesa desnecessária porque “nada de mal vai acontecer”, lembre-se de que ninguém está isento de infortúnios.

Pegue uma mochila pequena

Além da mochila ou mala que você escolheu, não seria uma má ideia ter uma mochila pequena como bagagem de mão. Isto irá conter seus itens mais valiosos e caros, tais como documentos, dispositivos tecnológicos e coisas que você precisa manter em segurança permanentemente. Lembre-se de não carregar nada de valor na mochila grande/mala porque quando você fizer o check-in, eles podem abri-la e retirar algo.

Tenha cuidado

Os viajantes frequentes percebem que as lembranças mais queridas não são tanto sobre as atrações em si, mas algo que eles valorizam para a vida são as pessoas que eles encontram ao longo do caminho. Indo com a ânsia de aprender sobre outras culturas e fazer novos amigos enriquecerá muito sua viagem.

Entretanto, nunca perca de vista o fato de que nos destinos mais concorridos há sempre pessoas maliciosas tentando se aproveitar das pessoas que conhecem, e você poderia ser vítima de um esquema a qualquer momento sem se dar conta disso a tempo. Por via das dúvidas, tenha cuidado com aqueles que se aproximam de você com simpatia para oferecer-lhe coisas. A intuição é geralmente muito sábia.

Montando seu itinerário

Para planejar seu itinerário corretamente e evitar ter que improvisar uma vez chegando ao seu destino, tenha estas dicas em mente:

A importância de ser flexível

A flexibilidade é algo que você aprende depois de ter passado por várias frustrações de não poder fazer tudo o que prometeu a si mesmo. Se isso já aconteceu com você, relaxe, é normal. Todos querem aproveitar ao máximo seu tempo em cada destino e acabam esquecendo que a beleza da viagem é que também existem situações imprevistas que o levam a lugares que você nunca imaginou.

Talvez seja porque o ônibus não saiu no horário estipulado, o tempo ficou turbulento ou você encontrou alguém de sua confiança que sugeriu coisas melhores e decidiu adiar o que você havia planejado.

Você não tem que ir onde todos vão

Nem sempre são os destinos obrigatórios que são mais gratificantes. Talvez seu estilo seja particular e você desfrute de mais atividades naturais do que ir à Torre Eiffel ou ao Coliseu Romano. O lado negativo destes lugares é que estão lotados e a atenção é genérica, embora a melhor coisa sobre eles seja seu significado na história e outros benefícios que todos nós conhecemos.