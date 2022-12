(Colaboração)

Uma explosão em um transportadora de produtos químicos, situada à margem da BR-101, em Santa Catarina, causa mais transtornos aos motoristas que tentam transitar pela via naquele estado. O acesso ao município da Penha, em Santa Catarina, na BR-101, está bloqueado. A via está interditada nos sentidos Sul e Norte. Não há informações sobre feridos.

A explosão ocorreu na empresa Transportes Bendini, às margens da BR-101, entre Penha (SC) e Navegantes (SC), por volta das 9 horas desta terça-feira, 20 de dezembro. Os bombeiros trabalham no combate às chamas.

O Corpo de Bombeiros afirmou aos portais de notícia locais que a fumaça liberada pelo incêndio é tóxica e que os produtos químicos que estavam armazenados no depósito não poderiam entrar em contato com a água. Chove forte em Santa Catarina nesta semana e há diversos alagamentos e enchentes no Estado.

Até as 10h não havia confirmação sobre o que pode ter causado as chamas. A orientação é de que os moradores evitem o local.