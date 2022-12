Divulgação/UNE

A 13ª edição da Bienal da UNE – Festival dos Estudantes, maior festival estudantil da América Latina, acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 5 de fevereiro.

Sob o tema “Um Rio Chamado Brasil – Afluentes da Reconstrução”, o festival irá receber trabalhos produzidos por estudantes de todo o Brasil, nas áreas de artes do corpo, artes visuais, audiovisual, fotografia, literatura e música, além das mostras científica e de jogos digitais.

Nas Mostras das linguagens de Arte e Cultura, todas as obras deverão se relacionar com até 02 (dois) dos 05 (cinco) núcleos temáticos desta edição, sendo eles: ancestralidades, fé, afetos, diversidades e territórios.

Na Mostra Científica, todos as pesquisas deverão se relacionar com 01 (uma) área de conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Exatas, Tecnologias e Engenharias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Educação; Geociências, Agrárias e Ambientais; Linguística, Letras e Artes. Nesta edição, os trabalhos selecionados serão apresentados na modalidade Pitch, e os melhores avaliados serão premiados.

As produções selecionadas serão apresentadas na Fundição Progresso, no centro da cidade.

As inscrições para as Mostras vão até o dia 02 de janeiro e os estudantes selecionados ficam isentos da taxa de inscrição. Para os interessados em participar, as inscrições ficam abertas até o dia do evento.

Sobre a Bienal da UNE – Festival dos Estudantes

A Bienal da UNE é um festival de cultura, arte, ciência e tecnologia que mapeia, conecta e apresenta o que de mais interessante tem sido produzido dentro e fora das universidades brasileiras. É considerado o maior encontro estudantil da América Latina, reunindo cerca de 15 mil estudantes por edição. É realizado em conjunto com a UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), a ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos) e a OCLAE (Organização Continental Latino Americana e Caribenha dos Estudantes).

A primeira Bienal da UNE foi realizada em 1999, em Salvador (BA), já passou por Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e mais de uma vez no Rio de Janeiro.

A programação da Bienal reúne debates, seminários, oficinas, mostras de trabalhos, shows, visitas às comunidades locais e diversas outras atividades culturais.

Ao longo de mais de 20 anos, o festival já passou também pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Olinda e contou com a presença de figuras ilustres como Leci Brandão, Alceu Valença, Nação Zumbi, Tom Zé, J. Borges, Aleida Guevara, Gilberto Gil, Ariano Suassuna, Racionais MC’s, Criolo, Emicida, Pitty e muitos outros personagens da cultura brasileira e latino-americana.

Serviço

13ª Bienal da UNE – Festival dos Estudantes

Quando: 2 a 5 de fevereiro de 2023

Onde: Rio de Janeiro (RJ) Quem

Quem pode participar?

inscrição nas Mostras: estudantes do ensino médio, universitário e da pós-graduação de todo o Brasil

para assistir: aberto ao público no geral, de todas as idades

Valores: R$ 170 e R$ 150 (para estudantes cotistas, ProUni e Fies) Selecionados das mostras serão isentos do valor da inscrição.

Site oficial: https://bienaldaune.com.br/