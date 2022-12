Reprodução/Divulgação

Um dos atores mais queridos de Hollywood, Keanu Reeves acaba de desembarcar em São Paulo para participar de painel especial dedicado ao filme “John Wick 4: Baba Yaga”, da Paris Filmes e Lionsgate, na CCXP22. O quarto filme da franquia — já considerado pelo mercado o melhor já produzido até hoje – chega aos cinemas brasileiros em 23 de março de 2023.

O astro dos filmes de ação estará no painel das 20h15 deste sábado, 3 de dezembro, no Palco Thunder by Cinemark Club. Com direção de Chad Stahelski, o longa apresenta um novo caminho para John Wick (Keanu Reeves) derrotar a Alta Cúpula. Mas antes que ele possa ganhar sua liberdade, Sr. Wick deve enfrentar um novo inimigo com poderosas alianças em todo o mundo e forças que transformam velhos amigos em inimigos.