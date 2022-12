São Paulo inaugurou a maior roda-gigante da América Latina. Batizada de Roda Rico, a atração com 91 metros de altura está disponível para visitação no Parque Candido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos.



Serão 42 cabines com ar-condicionado, Wi-Fi, interatividade, capacidade para oito visitantes e até bluetooth para o turista escolher a trilha sonora da sua viagem. O passeio dura, em média, de 25 a 30 minutos.



Ao anoitecer a surpresa acontece, a Roda desperta um show de iluminação cênica e proporciona momentos inesquecíveis. Além disso, a visita pode ser feita com seu animal de estimação de médio ou pequeno porte pois a atração é “pet friendly”.



A a expectativa é de que o empreendimento resulte na criação de cerca de 160 empregos diretos e indiretos. (MTur)