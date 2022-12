Reprodução/Pfizer

OMinistério da Saúde recebeu, na madrugada desta terça-feira (13), 1,4 milhão de novas doses de vacinas Covid-19 do tipo bivalente, que protege contra a variante Ômicron original e a variante BA1.

Com essa remessa, o Brasil já conta com 4,5 milhões de doses entregues até o momento. Os imunizantes são da Pfizer, que tem contrato assinado com a Pasta da Saúde para a entrega de todos os imunizantes disponíveis, com as atualizações, e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As vacinas vão passar por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e serão distribuídas após divulgação da nota técnica pelo Ministério da Saúde, com orientações sobre aplicação e público-alvo.

Logo, o Brasil também contará com imunizantes adaptados às variantes Ômicron BA4 e BA5, já encomendadas com a fabricante. A previsão é que até 19 de dezembro o Ministério da Saúde tenha cerca de 9 milhões de doses bivalentes à disposição.