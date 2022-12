Divulgação / Semcom – Manaus

O mês de dezembro é marcado pelas festas e comemorações alusivas ao Natal, realizadas das mais diversas formas. É quando as famílias se reúnem para dividir um sentimento de amor e união. No entanto, para alguns, a distância e a dificuldade social se tornam obstáculos para compartilhar esse momento especial.

É a realidade das comunidades ribeirinhas de Manaus, onde habitam pessoas às margens dos rios Negro e Solimões e seus igarapés, distantes da zona urbana da cidade, e que dependem exclusivamente de transportes fluviais para locomoção.

Para possibilitar a magia do Natal aos moradores dessas comunidades, uma alternativa inusitada tem ganhado o cenário local, por meio do ‘Presépio Flutuante’.

Em uma balsa medindo mais de 50 metros de comprimento por 12 de largura, o Presépio Flutuante remonta, com coloridas iluminações, o momento do nascimento de Jesus Cristo, com Maria, José, anjos, animais e os reis magos. A decoração conta também com adereços típicos do Natal, como o trenó do Papai Noel e presentes, além da tradicional árvore natalina.

A iniciativa da gestão municipal faz parte do projeto “Natal das Águas — Luz da Esperança”, um projeto social que contemplará, até janeiro, 38 comunidades ribeirinhas da capital amazonense. A expectativa é que o projeto alcance 15 mil pessoas da área rural.

“Nessa época, todas as grandes cidades do país estão enfeitadas, recebendo atenção de moradores de outras localidades. Mas temos uma peculiaridade regional que dificulta o acesso de moradores ribeirinhos a esse belo momento e a tudo que criamos e ornamentamos na zona urbana. O Presépio Flutuante é, acima de tudo, uma demonstração de empatia e solidariedade com esses povos, que estão tendo a oportunidade de presenciar a magia do Natal em suas próprias comunidades”, destacou o prefeito de Manaus, David Almeida.

Ações sociais também fazem parte da festa

O projeto não se limita aos enfeites natalinos. Ao todo, serão visitados nove polos que reúnem 38 comunidades ribeirinhas diferentes, distribuindo brinquedos, cestas básicas, e realização de atividades sociais. Ao todo, a estimativa da gestão municipal é de que sejam distribuídos mais de 20 mil brinquedos para crianças das comunidades.

Uma das atividades desenvolvidas nas visitas é o projeto ‘Circo na Escola’, que leva cultura e educação por meio da arte circense. No projeto, palhaços, mágicos e bonecos de ventríloquo trabalham, de forma lúdica, a interatividade com crianças da comunidade.

Rota da balsa

A balsa que carrega o Presépio Flutuante iniciou o percurso no dia 11 de dezembro, visitando a comunidade indígena Terra Preta, localizada no baixo Rio Negro. A vila fica distante cerca de três horas de barco do grande centro de Manaus.

As outras visitas estão acontecendo e irão até o dia 6 de janeiro. Nos 26 dias de viagens, o Presépio Flutuante deve realizar nove paradas, permitindo alcançar 38 comunidades diferentes. Após cada visita, a balsa retorna para Manaus apenas para manutenção, retomando o percurso em seguida.

Na balsa flutuante, cinco trabalhadores permanecem fazendo a manutenção da embarcação. Em barcos menores, equipes da Prefeitura acompanham para auxiliar nas atividades sociais e organizar os enfeites natalinos durante as paradas.