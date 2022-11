Instagram

Morreu, aos 81 anos, nesta terça (22) o cantor e compositor Erasmo Carlos, o Tremendão. Em outubro, Erasmo foi internado, recebeu alta, mas voltou a ser internado às pressas na noite de segunda-feira, 21, no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro, e chegou a ser entubado.. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Conhecido por ser um dos pioneiros do rock brasileiro e por sua parceria com Roberto Carlos, ele deixa um grande legado para a música no Brasil. Foram 50 anos de estrada, mas de 500 canções e muitos sucessos, como “Além do Horizonte”, “É Preciso Saber Viver”, “O Bom”, que ultrapassam gerações e ficaram na memória do público.

Nascido e criado na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, Erasmo sempre foi apaixonado por música. A Bossa Nova e o rock’n’roll despertaram o artista que existia dento dele. Na vila onde morava, o cantor aprendeu a tocar violão com Tim Maia. Mais tarde, fez parte de um grupo que tinha Tim e Roberto Carlos, mas a banda foi desfeita após uma briga entre Tim e Roberto. Erasmo e Roberto tinham muitas coisas em comum como a paixão por Elvis Presley e torcer pelo Vasco da Gama.

Junto com Wanderléa e Roberto, Erasmo foi um dos principais representantes da Jovem Guarda, movimento musical e cultural dos anos 60 e 70.

Na TV Globo, o artista foi homenageado com o programa “Erasmo Convida” e chamou cantores para participarem do especial com ele em 1982. Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Ben Jor, Maria Bethânia, Nara Leão, Roberto Carlos entre outros estiveram com ele no palco.

Último show em Curitiba

O cantor se apresentou em Curitiba em 16 de setembro de 2022, no Teatro Guaíra. No show “O Futuro Pertence à… Jovem Guarda”, Erasmo apresentava músicas que se tornaram parte da história cultural brasileira, além de algumas surpresas. No repertório, além de “Gatinha Manhosa” e “Festa de Arromba”, por exemplo, ele cantou músicas que nunca apresentou antes, como “Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear”, de Eduardo Araújo, e “Estou guardando o que há de bom, em mim” sucesso da dupla os Vips. Na ocasião, ele deu entrevista ao Bem Paraná.

Repercussão

Vários artistas lamentaram a morte do Tremendão nas redes sociais.