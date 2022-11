Crédito: TH Models

Com apenas 9 anos de idade, Levi Asaf usa a trajetória artística para quebrar padrões e mobilizar-se em prol da inclusão racial: o ator mirim é o primeiro jovem preto do Brasil a interpretar o personagem protagonista da produção baseada na obra original de Antoine de Saint-Exupéry.

Nascido em Juazeiro, na Bahia, Levi tem chamado atenção do público e da crítica, interpretando, cantando e dançando no palco de “O Pequeno Príncipe, o Musical”, que marca a reabertura do Teatro Villa Lobos, onde fica em cartaz até 18 de dezembro.

Atuando como ator desde 2018, quando tinha somente 5 anos de idade, Levi, que é agenciado pela TH Models, de Thiago Hernandez e Rosana Mendes, coleciona passagens por produções prestigiadas, como “Esposa de Aluguel”, da Netflix, e “As Aventuras de José e Durval”, do Globoplay.

Com roteiro de Sheila Dryzun e direção artística de Fernanda Chamma, o espetáculo inspirado em um dos maiores clássicos da literatura universal, escrito em 1943, tem apresentações às sextas, sábados e domingos.