Ricardo Stuckert

O ano foi repleto de acontecimentos inesperados, lados positivos e negativos, chocantes ou bonitos. Foram vistos avanços na área da tecnologia e da ciência. No entanto, em muitos pontos humanitários, deixamos a desejar. A Guerra da Ucrânia mostrou ao mundo que as guerras não estão distantes e são uma realidade.

Após um 2022 tão conturbado, a expectativa é que o próximo ano seja mais calmo, muito em virtude ao cenário pós-pandêmico e o fim do momento de eleições. Para se ter uma ideia, uma pesquisa feita pelo Observatório Febraban revelou que 60% dos brasileiros acreditam que o país está se recuperando financeiramente.

Para Igor Lucena, economista, empresário e Doutor em Relações Internacionais na Universidade de Lisboa, membro da Associação Portuguesa de Ciência Política, as eleições mostram um importante avanço no Brasil. “Independente dos radicalismos, os últimos oito anos favoreceram a um importante fator evolucional na vida dos brasileiros, a autodeterminação política. Hoje existem brasileiros de direita, brasileiros de centro e brasileiros de esquerda, em que cada um defende com orgulho suas posições políticas, algo que de fato tem que existir em uma democracia”, defende.

Abaixo, especialistas de variadas áreas falam sobre os momentos e avanços mais marcantes do ano. Confira: