Divulgação/MIX Models/Catarino

Foi com boas doses de transparência e realidade que a modelo e atriz transgênero Gabrielle Gambine (@gabriellegambinee) revelou a realização do primeiro implante de silicone.

“Quero sempre tentar sim ser transparente com quem me segue, em relação à minha trajetória. Vejo muitas meninas omitindo esses processos, ou não querendo se expor, exatamente porque ainda existe essa mentira de que tudo é um passe de mágica. Esse ciclo maldoso faz as pessoas se envergonharem por suas escolhas, a ponto de muitas vezes não vermos a beleza em sermos nossos próprios processos, que são singulares”, afirmou.

Sobrinha de Roberta Close, Gabrielle vem despontando na moda e na televisão: aos 23 anos, coleciona no currículo atuação em Verdades Secretas 2, da Rede Globo, além de trabalhos para grifes prestigiadas como MAC, Avon e Blue Man, editoriais para Vogue e Glamour, e pivô nas passarelas da São Paulo Fashion Week e da Casa de Criadores.

Nascida no Rio de Janeiro, a bela foi revelada por Pedro Bellver e Wellington Vieira, da Mix Models, e chama atenção num cenário que demanda representatividade, usando a moda e a atuação na TV como plataformas para inclusão e respeito às pessoas trans e travestis.

“Estou muito feliz. Por conta dessa cobrança de excelência, eu já fui essa pessoa que não quis se expor. Precisamos quebrar esse ciclo. Obrigada a quem me acompanha e celebra as minhas conquistas”, comemorou.