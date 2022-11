Caio Souza sofreu uma queda no salto, aparelho que é sua especialidade, mas conseguiu se recuperar ao longo da final do individual geral do Mundial de Ginástica, em Liverpool, nesta sexta-feira, e terminou a disputa em décimo lugar. Estreante em Mundiais e também representante do Brasil na decisão, o jovem Diogo Soares, de 20 anos, ficou com a 17ª posição.

Já a medalha de ouro foi conquistada pelo atual campeão olímpico, o japonês Daiki Hashimoto, que dividiu o pódio com o compatriota Wataru Tanigawa, dono do bronze, e com o rival chinês Zhang Boheng, medalhista de prata. Na edição de 2021 do campeonato, Hashimoto, apontado como sucessor do lendário multicampeão japonês Kohei Uchimura, ficou com a prata e perdeu o ouro justamente para Boheng.

Caio Souza poderia ter ficado mais perto do trio asiático, já que teria chances de brigar pelo quinto lugar se não tivesse caído. Depois de abrir a disputa com uma nota 12,766 pela apresentação firme no cavalo com alças e uma 13,700 nas argolas, esperava conseguir a sua maior pontuação no salto, mas caiu ao finalizar uma reversão com dois mortais grupados e somou apenas 12,700.

Caio conseguiu retomar o foco e recuperou-se com notas 14,566 nas paralelas e 14,133 na barra, antes de fechar com 13,766 no solo. Assim, terminou em décimo lugar, com 81,631 pontos, sua melhor posição em uma final mundial. O experiente ginasta de 29 anos ainda terá a chance de se redimir no salto, pois disputa a final específica do aparelho no domingo. Como foi o quinto colocado das classificatórias, há expectativa de medalha.

Assim como o compatriota, Diogo Soares caiu, só que duas vezes, nas barras paralelas e no solo. Terminou a final com 79,664 pontos e se despediu do Mundial como o 17º colocado do individual geral. Além de ter Caio Souza no salto, o Brasil também está na final da barra fixa, disputa na qual será representado por Arthur Nory, também no domingo.