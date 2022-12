A World Athletics anunciou, nesta quarta-feira, o calendário provisório da 14ª edição da Diamond League. A novidade fica por conta do estádio Hayward Field Eugene, que será palco da final. Será a primeira vez que o resultado do circuito mais importante vai ocorrer nos Estados Unidos.

O calendário será distribuído em 15 cidades, 12 países e em quatro continentes. A primeira etapa começa em Doha, no dia 5 de maio e termina no dia 17 de setembro em Eugene com uma final de dois dias.

A competição recupera, por meio de um contrato de cinco anos, o Kamila Skolimowska Memorial, na Silésia (Polônia). O estádio entrou em 2022 no circuito, mas de forma provisória, após cancelamento da China ocasionado pela pandemia.

Pela décima segunda vez, o circuito começará em Doha (5 de maio) e, depois de entrar em território africano, vai seguir para a Europa, onde terá oito etapas seguidas (Roma, Paris, Oslo, Lausanne, Estocolmo, Silésia, Mônaco e Londres). Essas fases correspondem aos meses de junho e julho.

Depois disso, o calendário segue para a China onde terá Xangai e Shenzhen como sedes. O final de agosto marca o retorno para a Europa com etapas em Zurique, Bruxelas e finaliza com Eugene.

Calendário provisório da Diamond League de 2023

Doha, 5 de maio

Rabat, 28 de maio

Roma, 2 de junho

Paris, 9 de junho

Oslo, 15 de junho

Lausanne, 30 de junho

Estocolmo, 2 de julho

Silésia, 16 de julho

Mônaco, 21 de julho

Londres, 23 de julho

Xangai, 29 de julho

Shenzhen, 3 de agosto

Zurique, 31 de agosto

Bruxelas, 8 de setembro

Eugene, 16 e 17 de setembro