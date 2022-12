Um caminhão que carregava cerca de 20 toneladas de papel tombou na pista expressa da Marginal Pinheiros no sentido Castello Branco, próximo ao Complexo Viário Cebolão, na madrugada desta quarta-feira, 28. O acidente aconteceu por volta das 3h15 e acabou interditando as três faixas da esquerda, mas foi parcialmente removido por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) às 5h30, passando a ocupar o acostamento e duas faixas da direita. Não há previsão para liberação total da via.

Segundo a CET, a empresa responsável pela carga e pelo veículo já foi acionada e providenciará um guincho para a remoção do carro e da carga. “Os agentes da CET permanecem no local orientando o trânsito enquanto não finaliza a liberação das vias”, disse, em nota.

O motorista do caminhão teve escoriações leves e foi socorrido em um hospital na região da Lapa, na zona oeste paulistana.