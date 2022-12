Em 2020, o município de Canaã dos Carajás, no Estado do Pará, registrou o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do País: R$ 591.101,11, puxado pela extração de minério de ferro. No mesmo ano, o PIB per capita brasileiro foi de R$ 35.935,74.

Os dados são da pesquisa Produto Interno Bruto dos Municípios 2020, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No segundo lugar do ranking de maior PIB per capita ficou Selvíria, no Mato Grosso do Sul, seguido por Louveira (SP), Paulínia (SP), Gavião Peixoto (SP), Extrema (MG), Ilhabela (SP), Presidente Kennedy (ES), São Francisco do Conde (BA) e Davinópolis (GO).

Entre os municípios das capitais, Brasília (DF) teve o maior PIB per capita, R$ 87.016,16, enquanto Salvador (BA) registrou o menor resultado, R$ 20.417,14.