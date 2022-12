Jaelson Lucas / Arquivo AEN

O Banco do Brasil informou nesta quarta-feira (21) que a carteira de crédito do banco destinada ao agronegócio ultrapassou a marca dos R$ 300 bilhões. Líder em agronegócio no País, com cerca de 60% do mercado, o BB tem no segmento um de seus principais clientes.

O comunicado do BB não traz maiores detalhes sobre a marca. No final de 2021, a carteira da instituição no segmento era de R$ 248 bilhões, o que indica crescimento próximo a 21% no comparativo dos últimos 12 meses.

A concessão de crédito do banco ao setor agrícola inclui os recursos do Plano Safra, que possuem subsídios, bem como outras linhas de concessão.

No Plano Safra 2022/2023, até setembro, o BB havia registrado R$ 63,5 bilhões em desembolsos. Na divulgação do balanço do banco referente ao terceiro trimestre, no início de novembro, a instituição afirmou que as concessões haviam crescido mais.

“Posso dizer para vocês que já desembolsamos cerca de R$ 84 bilhões, se pegarmos o número da última semana”, disse o presidente do banco, Fausto Ribeiro, na ocasião.

O segmento agro foi afetado, no último ano, pela inflação de insumos que leva a uma maior necessidade de recursos para o custeio das safras. O BB tem afirmado, porém, que para além deste fator, o setor tem crescido em demanda por crédito.

Para o banco, o agro tem representado ainda um fiel da balança em um momento de aumento da inadimplência em outros segmentos. Os atrasos no agro, pelo critério acima de 90 dias, eram de 0,47% da carteira em setembro, ante um índice de 2,34% se considerados todos os segmentos.