A Corte Arbitral do Esporte (CAS) colocou um ponto final na confusão entre Leeds United e RB Leipzig sobre a contratação do atacante francês Jean-Kevin Augustin, reconhecendo que os ingleses terão de pagar os US$ 21 milhões (R$ 104,6 milhões, aproximadamente) pela aquisição do jogador, que jamais assinou um contrato em definitivo com o clube. Pelo acordo entre as diretorias no momento da negociação, ficou acordado que os alemães receberiam três parcelas de US$ 6,7 milhões (em torno de R$ 33,37 milhões) caso o rival conseguisse o acesso à elite inglesa.

A confusão nos tribunais vem desde 2021, quando a Fifa deu ganho de causa ao Leipzig e o Leeds optou por recorrer ao CAS não se achando no direito de pagar por um atleta que apenas atuou três vezes com sua camisa, todas por empréstimo, e saiu de graça antes mesmo de assinar um contrato em definitivo.

Tudo começou bem antes, em janeiro de 2020. O Leeds buscou o jovem promissor revelado pelo Paris Saint-Germain, vendo nele um potencial para tirá-lo da Segunda Divisão inglesa, onde estava desde 2002/2003. O Leipzig aceitou emprestá-lo. Mas o acordo previa que, em caso de acesso, o pagamento integral devia ser efetivado, em três parcelas.

Sob a direção de Marcelo Bielsa, o Leeds foi campeão da divisão de acesso em 2019/2020, justamente quando encerrava o contrato de empréstimo. Ocorre que aquela temporada terminou meses depois, já em julho, por causa da pandemia de coronavírus, e o Leeds se achou no direito de não comprar o jogador, que utilizou somente três vezes e por apenas 49 minutos, alegando o rompimento do acordo por causa do adiamento das rodadas. O Campeonato Inglês parou em março e só retomou em julho, um mês além do vínculo de Augustin.

Nesta sexta-feira, o CAS deu sua sentença, dizendo que “a Obrigação de Compra foi acionada no final da temporada 2019-2020, embora ela tenha sido concluída mais tarde do que o esperado devido à perturbação causada pelo surto da pandemia de covid-19.” Na época da pandemia, a Fifa informou que “contratos teriam de ser prorrogados até o momento em que a temporada realmente terminasse.”

“Esta decisão é, em princípio, final. Embora o Leeds tenha a oportunidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal Suíço, os obstáculos processuais para fazê-lo são muito altos e não são esperados pontos de ataque contra a decisão do CAS”, comemorou o RB Leipzig.

Os ingleses, contudo, garantem avaliar minuciosamente a decisão do CAS para entrar com recurso. “”O clube irá agora rever cuidadosamente todas as suas opções legais com vista a um apelo imediato”, informou o Leeds, revoltado com a derrota nos tribunais. As decisões do CAS podem ser contestadas na Suprema Corte Suíça, mas apenas em estreitos fundamentos processuais, que raramente sucedem.

Augustin deixou o Leeds a caminho do Nantes em uma transferência gratuita. Nesta temporada, já trocou a França pela Suíça, também de graça, para defender as cores do Basel.