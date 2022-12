Casimiro se casou com a influenciadora Anna Beatriz na segunda-feira, 19, após oito anos de relacionamento. A cerimônia ocorreu no Rio de Janeiro.

O influenciador anunciou, em novembro, que precisou adiar o matrimônio depois de testar positivo para covid-19.

Casimiro publicou uma foto do casal em sua conta no Instagram. Com uma cara de assustado, brincou na legenda: “Casei, po!”.

Os seguidores do streamer deixaram comentários na publicação. “Elite”, disse Maísa. “Eita poxa! Aí sim”, falou Gil do Vigor. “Tu tá com cara de marido”, brincou Yuri Marçal.