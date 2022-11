A seleção do Catar, anfitriã da Copa do Mundo, venceu o Panamá neste sábado, por 2 a 1, em amistoso disputado

Com portões fechados em Marbella, Málaga, na Espanha.

A equipe comandada pelo espanhol Félix Sánchez fez os dois gols antes dos 20 minutos, mas teve dificuldades para manter a vantagem porque a seleção panamenha, dirigida pelo também espanhol Thomas Christiansen, esteve muito perto do empate.

Foi a quarta vitória do Catar sobre seleções da Concacaf, já que antes desta partida venceu também a Nicarágua (2 a 1), Guatemala (2 a 0) e Honduras (1 a 0).

O Catar faz o jogo de abetura da Copa do Mundo no próximo dia 20, diante do Equador. As duas seleções estão no Grupo A, juntamente com Holanda e Senegal.