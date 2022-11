O Globoplay vai levar a Copa do Mundo do Catar até os visitantes da CCXP22. O serviço de streaming vai transmitir a partida ao vivo de Brasil x Camarões, no Palco Thunder by Cinemark Club, no dia 2 de dezembro, a partir das 16h.

A Comic Con Experience 2022 acontecerá de 1 a 4 de dezembro e os ingressos podem ser comprados no site . Credenciais ainda estão disponíveis nas categorias Quinta, Sexta, Domingo, Epic e Unlock.

O Globoplay terá painel apresentado por Marcos Mion, no auditório Thunder. Outras atrações durante os dias do evento são a presença do ator Keanu Reeves, o presidente da Marvel Studios e o elenco de Avatar e atores das séries da Netflix Round 6, Wandinha e Sandman.