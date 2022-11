Um primeiro tempo com nota azul. Mas uma etapa complementar com todo o time reprovado. O São Paulo dos 45 minutos finais do jogo contra o Fluminense deu sinais de abatimento na avaliação do técnico Rogério Ceni. Para o treinador são-paulino, a equipe acusou o golpe no gol de empate na volta do intervalo. Com 13 minutos de duelo, a equipe paulista já perdia o confronto por 3 a 1.

“Quando sofre um gol, tem que ficar mais ligado no jogo. Não deixar se abater. Tem que ter mais força psicológica, mental, para continuar no jogo mesmo quando sofre um revés, como foi o gol com um minuto”, disse o treinador.

Cano foi o grande carrasco da equipe do Morumbi na partida ao marcar os três gols do Fluminense. Líder isolado na artilharia do Brasileiro, o argentino agora contabiliza 24 bolas na rede.

Após o jogo, Rogério dividiu a sua análise entre os dois tempos da partida. O saldo do elenco nos primeiros 45 minutos foi positivo na análise do ex-goleiro.

“Fizemos um primeiro tempo bem jogado, com boa marcação. Tivemos bons contra-ataques, usamos bem o lado de campo. O Igor pela direita e o Patrick pelo outro extremo. O Calleri teve uma boa movimentação e tivemos chance até de fazer o segundo gol”, afirmou Rogério.

Nesta etapa, ao perceber a evolução do adversário, o treinador são-paulino fez ainda observações em cima da atuação de Ganso e as infiltrações de Cano. Recado dado, lição não aprendida. “O Ganso estava achando muita bola por dentro com espaço entre os zagueiros. Foi o principal pedido para o segundo tempo.”

Apesar do resultado negativo, Rogério reconheceu os méritos da equipe treinada por Fernando Diniz. “Ganhou pela qualidade, construção e estilo de jogo.”

Ao ser questionado sobre as chances da equipe após essa derrota, e a projeção na Libertadores, Rogério foi direto ao ponto. “Temos que jogar até o final e depois a gente vai ver. Estamos brigando pela vaga e não dá para prever nada antes.”

O time do Morumbi volta a campo nesta terça e vai encarar o Internacional no Morumbi. Com o apoio da torcida, o treinador espera uma reabilitação imediata. A despedida do Brasileiro vai ser longe da capital. No próximo domingo, o confronto é diante do Goiás, no estádio da Serrinha.