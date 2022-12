O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, disse nesta terça-feira, 6, que a inflação pode levar a economia dos Estados Unidos à recessão no próximo ano. Em entrevista à CNBC, o dirigente apontou que, embora os consumidores e as empresas estejam atualmente em boa forma, isso pode não durar muito mais. Os consumidores têm US$ 1,5 trilhão em excesso de economia com os programas de estímulo durante a pandemia e estão gastando 10% a mais do que em 2021, disse ele.

“A inflação está corroendo tudo o que acabei de dizer, e esse US$ 1,5 trilhão vai acabar em meados do ano que vem”, afirmou. “Quando você está olhando para o futuro, essas coisas podem muito bem descarrilar a economia e causar uma recessão leve ou forte com a qual as pessoas se preocupam”, apontou ainda.