Menos de 24 horas depois de comunicar a saída de Gilmar Dal Pozzo, a Chapecoense já confirmou o nome do novo técnico para a temporada 2023. Será Bruno Pivetti, que nesta temporada fez uma boa Série B do Campeonato Brasileiro pelo Tombense. Ele assinou contrato até novembro do ano que vem e chega ao lado do auxiliar técnico Ricardo Pagani.

“FECHADO COM A CHAPE! O técnico Bruno Pivetti será o comandante do Verdão nos compromissos da temporada 2023! A família Chape deseja as boas-vindas ao novo treinador. Que a trajetória no Verdão seja de muitas conquistas!”, publicou o clube catarinense nas redes sociais.

Aos 38 anos, Pivetti faz parte da nova safra de jovens treinadores. Tem passagens também por Goiás, CSA e Vitória. No Tombense, levou o time ao 15º posto da Série B, com 45 pontos. Ao todo, venceu dez, empatou outras dez e perdeu 12 em 32 jogos.

Agora, ele está trabalhando ao lado da diretoria da Chapecoense, na montagem do elenco para 2023. O calendário será cheio para o alviverde com as disputas do Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B.