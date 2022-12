A China revisou seu crescimento econômico em 2021 ante o ano anterior, de 8,1% reportado em janeiro a 8,4%, o que eleva a base de comparação para a expansão deste ano. O Produto Interno Bruto (PIB) chinês atingiu 114,9 trilhões de yuans (US$ 16,5 trilhões) em 2021, 556,7 bilhões de yuans acima do calculado em janeiro, informou nesta terça-feira (27) o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês).

A China em geral anuncia cálculo preliminar do PIB do ano anterior em janeiro e costuma revisar os resultados a partir de bases de dados mais abrangentes coletadas por empresas. A indústria e os serviços são os principais responsáveis pela revisão, com dados do setor agrícola quase inalterados, mostram os números oficiais.

O setor de serviços, que representa 53,5% do PIB chinês, cresceu 8,5% em 2021 ante o ano anterior, acima da alta de 8,2% antes calculada. Manufatura e construção, que representam 39,3% do PIB chinês, avançaram 8,7% no ano passado, acima dos 8,2% antes informados.

Até recentemente, a segunda maior economia do mundo enfrentava um esforço rígido do governo para conter surtos da covid-19, junto com problemas no setor imobiliário e ante a menor demanda global por produtos chineses. Nos primeiros meses de 2022, a economia da China cresceu 3%, o que segundo analistas coloca o país a caminho de não conseguir cumprir a meta anual de crescimento de “cerca de 5,5%”.

Em dezembro, Pequim reverteu de modo abrupto sua estratégia de almejar zero casos de covid, o que provocou um surto nacional de infecções que pressiona o não tão equipado sistema de saúde e prejudica atividades de negócios. Apesar do compromisso recente de voltar a enfocar o impulso à economia no próximo ano, analistas têm dito que as ondas atuais de infecções pelo país continuarão a pressionar a atividade. Fonte: Dow Jones Newswires.