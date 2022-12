Escritora ucraniana radicada no Brasil, Clarice Lispector foi uma escritora aclamada, autora de romances como A Paixão Segundo G.H e Perto do Coração Selvagem – e que acaba de ganhar uma reedição pela editora Rocco, que publica a obra da autora.

Clarice Lispector, que também escreveu contos e crônicas na imprensa, é autora de títulos infantis de sucesso, como A Vida íntima de Laura, que conta a história de uma galinha espoleta, ave de estimação de uma família. Esse lado popular da autora, bem como sua obra, agora é contemplado na Itália, com o lançamento do livro Cercavo un’immensità. Vita di Clarice Lispector (Em busca da imensidão: Vida de Clarice Lispector, em tradução livre) de autoria da tradutora e filósofa Lisa Ginzburg, neta de Natalia Ginzburg.

A obra faz parte de uma coleção da editora rueBallu criada para despertar a paixão por livros em pequenos leitores com idade entre oito a 12 anos. A obra conta com ilustrações de Pia Valentinis, que já produziu lindas gravuras para outro infantil de sucesso no país, como L’ultima fuga di Bach, sobre a vida do compositor alemão.

Ginzburg apresenta a biografia de Lispector e seu talento para dar voz “às partes mais íntimas e profundas das pessoas”, publicou a agência de notícias ANSA. “O livro retrata uma autora sempre inquieta e intimamente estranha a todos os lugares”, diz a editora.

A figura introspectiva e as ruminações das personagens femininas marcam a obra de Clarice Lispector. Assim como o eco em suas origens no leste europeu, o que deu origem a um “destino de nomadismo, de desenraizamento, e não apenas exterior”, como já descreveu a biógrafa, entusiasta da obra de Lispector em seu país. (Com agências internacionais).