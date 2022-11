O Los Angeles Lakers reencontrou o rival LA Clippers, seu algoz na rodada de estreia desta temporada da NBA, na madrugada de quinta-feira (horário de Brasília) e perdeu de novo. Desta vez, na Crypto.com Arena, foi derrotado por 114 a 101, mesmo com uma atuação regular de LeBron James, autor de 30 pontos, oito rebotes e cinco assistências, números parecidos com os anotados pelo herói dos Clippers, Paul George, que teve 29 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

A derrota foi a nona dos Lakers, que venceu apenas duas vezes e aparece na penúltima posição da tabela da Conferência Oeste, na qual os Clippers ocupam o sétimo lugar, com sete vitórias e cinco derrotas.

Pesou para os Lakers o fato de LeBron, então protagonizando um de seus melhores jogos deste complicado início de temporada, ter deixado a quadra no último período com dores na virilha. Na derrota por 139 a 116 para o Utah Jazz, na segunda-feira, ele foi preservado por causa de dores persistentes no pé esquerdo.

“Eu me sinto bem, apesar da lesão”, disse James. “Vamos avaliar qual o grau da situação e partiremos daí. Não fiz nada extenuante durante o lance. Quando aterrissei, senti um pequeno espasmo ou tensão na minha virilha. Imediatamente, eu pedi para deixar a quadra na jogada seguinte”, completou.

A rodada também foi de clássico em Nova York. Recuperando-se após um início tão ruim quanto o dos Lakers, o Brooklyn Nets fez seu primeiro jogo após a efetivação do treinador Jacque Vaughn, que vinha comandando a equipe interinamente desde a demissão de Steve Nash. Da área técnica, Vaughan viu Kevin Durant liderar a vitória por 128 a 85 sobre o New York Knicks com um triple-double de 29 pontos, 12 rebotes e 12 assistências

“Nós não queremos que este seja um palco de lua de mel para nós”, disse Durant. ”Queremos continuar avançando, continuar encontrando maneiras de melhorar, encontrar maneiras de transformar essas fraquezas em pontos fortes e continuar avançando a partir daqui”, completou.

BUCKS AVASSALADORES

Os Nets estão em décimo lugar na Conferência Leste, ainda atrás dos Knicks, ocupantes da sétima posição. A liderança é do Milwaukee Bucks, que somou a décima vitória em 11 jogos ao bater o Oklahoma City Thunder por 136 a 132, com um show de Jevon Carter, dono de um double-double de 36 pontos e 12 assistências. Principais pontuadores dos Bucks, Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday não jogaram porque estão lesionados.

Abaixo da franquia do Wisconsin, segundo lugar do Leste, o Cleveland Cavaliers contou com 38 pontos de Donovan Mitchell para bater o Sacramento Kings por 127 a 120. Terceiro colocado, o Boston Celtics teve 31 pontos marcados por Jayson Tatum como base para fazer 128 a 112 no Detroit Pistons.

BRILHO FINLANDÊS E DUPLA FATAL DOS GRIZZLIES

Na Conferência Oeste, o líder é o Utah Jazz, que superou o Atlanta Hawks por 125 a 119, em noite de brilho do finlândes Lauri Markkanen, autor de 32 pontos. Segundo colocado, o Phoenix Suns venceu o Minnesota Timberwolves por 129 a 117. Mikal Bridges foi o maior pontuador da franquia do Arizona, com 31 pontos. Mais para baixo, o quinto colocado Memphis Grizzlies bateu o San Antonio Spurs por 124 a 122. Ja Morant e Desmond Bane foram responsáveis por mais da metade dos pontos, já que marcaram 32 cada.

Confira os resultados da noite de quarta-feira e da madruga de quinta:

Orlando Magic 94 x 87 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 95 x 105 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 119 x 122 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 119 x 125 Utah Jazz

Boston Celtics 128 x 112 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 112 x 85 New York Knicks

Toronto Raptors 116 x 109 Houston Rockets

Chicago Bulls 111 x 115 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 117 x 129 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 132 x 136 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 122 x 124 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 127 x 120 Cleveland Cavaliers

Confira as partidas da NBA desta quinta-feira:

Dallas Mavericks x Washington Wizards

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Charlotte Hornets x Miami Heat

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans