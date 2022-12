Divulgação/Assessoria de Imprensa

Uma das principais fabricantes de masterbatches (concentrados de cor) e aditivos para plástico do País, a Colorfix, lança neste mês de dezembro o seu Catálogo Cores & Tendências 2023 inspirado pela Pantone e pelo ColorTrends (principais referências em cores). São 19 tonalidades em cores sólidas e seis da linha Marble Connect, com objetivo de promover variadas combinações para que os clientes possam ter ideias de paletas para desenvolvimento de seus produtos.

A cor do ano eleita pela Pantone para 2023, e já desenvolvida pela Colorfix, é o Viva Magenta, uma tonalidade de vermelho nem um pouco convencional, mas que impõe personalidade e autenticidade. “É uma cor que nos inspira assertividade e dinamismo. É um olhar para um futuro mais positivo, para que em 2023 possamos trazer maior significado às nossas ações. Que tenhamos encantamento”, aponta o diretor superintendente da Colorfix, Francielo Fardo.

Além da repleta paleta de cores da Colorfix, foi criado também um catálogo da linha Revora, marca de masterbatches sustentáveis, com foco no uso de resinas recicladas. As cores do ColorTrend foram desenvolvidas em PCR (reciclados pós-consumo), bem como a linha Marble Connect, mostrando que o uso do reciclado na indústria de transformação de plástico pode ter excelentes resultados estéticos.

“Há mais de 30 anos, trabalhamos com um constante olhar para o futuro, oferecendo produtos desenvolvidos por profissionais altamente capacitados, com intenso investimento em inovação e tecnologia de vanguarda”, ressalta o executivo ao completar: “prezamos por uma equipe qualificada, atendimento personalizado, compromisso e ética, o que garante aos nossos clientes, dos mais diversos segmentos, um produto de alta qualidade e performance”.