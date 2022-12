Defesa civil levando medicamentos para o litoral. Foto Gilson Abreu/Aen

O Governo do Estado mandou na manhã desta quinta-feira (1º) insumos emergenciais ao Litoral. Os caminhões estão sendo escoltados pelo Batalhão de Polícia de Choque, da Polícia Militar, e pela Polícia Rodoviária Federal. A ação é uma medida de suporte em abastecimento aos sete municípios da região em razão dos bloqueios nas rodovias de acesso por conta dos deslizamentos e das chuvas. O trajeto será pela BR-277, liberada parcialmente nesta quarta-feira (30).

Ao todo, o caminhão da Secretaria de Saúde possui uma carga de quase 900 volumes, com 42 itens, como medicamentos, soro, material de primeiros socorros, desinfetante, máscaras e luvas. Os materiais serão armazenados numa base logística na 1ª Regional de Saúde, em Paranaguá.

A ação ocorre em parceria com a Defesa Civil, que está disponibilizando outros 100 cilindros de oxigênio em seu caminhão. A Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas) também integra a iniciativa e encaminhou, ainda, cargas extras de álcool em gel, medicamento, avental e outros utensílios. Também faz parte da escolta dois caminhões do Conselho Regional de Medicina Veterinária com cinco veterinários.

“O Estado está monitora de perto toda a situação envolvendo os municípios do Litoral, fornecendo não somente apoio de medicamentos, mas também de utensílios como máscaras e luvas para minimizar as condições adversas. Estamos, ainda, assegurando o envio de recursos humanos para expandir a capacidade de atendimento diante dessa calamidade. Não houve desabastecimento, mas é uma medida para garantir o fluxo de abastecimento”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig, explicou que o Estado está organizado para evitar a falta de insumos de saúde, alimentos e combustível nos municípios afetados. “O veículo da Defesa Civil tem prioridade para passar e conta com escolta para chegar ao destino e ter prioridade na circulação”, disse. “Com relação aos alimentos, já fizemos contato com a Ceasa, mas ainda não há essa demanda na região. Mas quando for necessário, a entrega vai ser feita nesse mesmo formato”.

ATENDIMENTO AÉREO – A frota de aviões da Casa Militar, do Governo do Estado, têm auxiliado na operação de atendimento ao Litoral, fornecendo o deslocamento aéreo de médicos e profissionais de saúde que encontravam dificuldades de acesso aos municípios. Além disso, o serviço aeromédico mantém constante alerta em toda a região, tendo realizado atendimentos nos últimos dias e estando à disposição de pacientes que encontrem alguma necessidade de transferência ou transporte emergencial.