O Arsenal superou um difícil clássico londrino contra o Chelsea neste domingo para retomar a ponta da tabela do Campeonato Inglês nesta 15ª rodada. Com um único gol marcado pelo brasileiro Gabriel Magalhães, o Arsenal venceu por 1 a 0 no Stamford Bridge e voltou à primeira posição do torneio.

O time de Mikel Arteta, que havia sido ultrapassado pelo Manchester City no sábado, chegou a 34 pontos e retomou a ponta da tabela. O clube de Manchester tem 32 pontos. O Chelsea é o sétimo colocado, com 21 pontos.

Chelsea e Arsenal fizeram um primeiro tempo equilibrado e muito cuidadoso por ambas as partes. O Arsenal teve mais a bola e mostrou ligeira superioridade, chegando mais inteiro ao ataque em alguns momentos. Já o Chelsea encontrou dificuldades de segurar a bola no meio-campo e controlar o jogo.

O placar foi finalmente aberto no segundo tempo com o gol da vitória do Arsenal e saiu graças ao brasileiro Gabriel Magalhães. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio na área e bola desviada, Gabriel apareceu na pequena área para empurrar para as redes e dar a vitória ao Arsenal. O jogo seguiu quente e muito disputado, mas o placar permaneceu até 1 a 0 até o fim.

Os dois londrinos voltam a campo no meio da próxima semana pela Copa da Liga Inglesa. O Chelsea terá mais um grande jogo, contra o Manchester City, na quarta-feira, mesmo dia que o Arsenal recebe o Brighton & Hove Albion no Emirates Stadium. Pelo Campeonato Inglês, o Chelsea joga contra o Newcastle fora de casa no próximo fim de semana, antes da pausa para a Copa do Mundo. Já o Arsenal terá compromisso diante do Wolverhampton.