Com acesso e título garantidos há várias rodadas, o Cruzeiro encerra sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O time celeste quer coroar a sua grande campanha, com vitória e festa da torcida, que comprou mais de 50 mil ingressos. Seu adversário, o CSA, porém, chega com o objetivo de atrapalhar a comemoração para se livrar do rebaixamento.

Depois de confirmar o título, o Cruzeiro ficou sem vencer quatro jogos, inclusive sofrendo três derrotas seguidas. Na última rodada, porém, goleou o Novorizontino por 4 a 1, no interior de São Paulo. Além de garantir a festa da torcida, o Cruzeiro quer terminar com a melhor campanha como mandante.

O CSA está brigando no lado oposto da tabela. Com 42 pontos, ocupa o 16º lugar, uma posição fora da zona do rebaixamento, aberta pelo Novorizontino, com 41 pontos. Para escapar, o time alagoano precisa vencer. Se empatar, precisa torcer para que os paulistas não vençam o já rebaixado Operário, em jogo que vai acontecer no mesmo horário em Ponta Grossa (PR). Se os alagoanos perderem, o Novorizontino também precisa perder. Brusque, Operário e Náutico já foram rebaixados para a Série C.

O técnico Paulo Pezzolano já havia garantido que entraria com força máxima no jogo da taça. Para isso, contará com os retornos do goleiro Rafael Cabral, do artilheiro Edu e Daniel Júnior, que cumpriram suspensão automática. Além disso, ele não tem novas baixas por suspensão e Filipe Machado, julgado pelo STJD, foi punido com um jogo, já cumprido. Os desfalques são os mesmos que já estavam no departamento médico: Neto Moura, Wesley Gasolina, Chay, Stênio e Rafa Silva.

Totalmente focado no Cruzeiro, Pezzolano reafirmou que está satisfeito com o objetivo atingido e já pensa na próxima temporada. “Estou muito feliz no Cruzeiro. Junto com o Ronaldo já estamos falando de contratações para o próximo ano. Antes, porém, temos esse último jogo na Série B. É importante jogarmos bem e vencermos para retribuir a torcida, que com certeza fará uma grande festa.”

Vindo de duas vitórias seguidas, 2 a 0 diante da Ponte Preta e 1 a 0 contra o Vila Nova, o técnico Adriano Rodrigues deve manter a base da escalação. Apenas uma mudança é provável no meio-campo, já que Gabriel retornou de suspensão. O atacante Lucas Barcelos, recuperado de lesão, foi relacionado, enquanto Jonathan, Werley e Rogério são desfalques. “Não adianta ficar só se defendendo, até porque a gente precisa da vitória. O CSA tem que procurar o equilíbrio defensivo e contra-atacar da melhor forma possível. Sabemos que é o jogo das nossas vidas.”