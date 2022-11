O Grêmio recebe o já rebaixado Brusque nesta quinta-feira pela 38ª rodada da Série B, a última da temporada. A partida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e terá início a partir das 20h. O time gaúcho vem de um empate fora de casa, mantendo-se na vice-liderança do campeonato, com 62 pontos, atrás apenas do Cruzeiro, já nomeado campeão da divisão, mas tem acesso garantido à elite do futebol em 2023. Já o Brusque, em 18º, com 34 pontos, não tem mais chance de redenção e está rebaixado à Série C.

Com a vaga garantida na Série A, o Grêmio entra em campo para confirmar o vice-campeonato da segunda divisão nacional. O técnico Renato Portaluppi deve continuar fazendo rodízio na equipe titular, rotina no clube desde que confirmou o acesso, na 36ª rodada.

Tranquilo no campeonato, o objetivo agora é testar e fazer planos para a próxima temporada. O lateral-direito Léo Gomes vem ganhando minutagem no time principal. Ele está de volta aos gramados depois de três anos se recuperando de uma lesão séria no joelho direito.

O Brusque, já sem chance nenhuma de brigar por alguma coisa no campeonato, entrará em campo apenas com o objetivo de se despedir da Série B da melhor forma. Para a partida na Arena do Grêmio, o técnico Gilson Kleina contará com o retorno do volante Rodolfo Potiguar, que cumpriu suspensão na última rodada.

O atacante Franklin Mascote e o zagueiro Iansen, que vinham sendo desfalques por lesão, treinaram normalmente na última segunda-feira. Por outro lado, o visitante não terá o zagueiro Wallace e nem o meia Trindade, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além do lateral-direito Toty, expulso no 0 a 0 contra o CRB.

Na zaga, mais duas baixas: Airton foi liberado para acompanhar o nascimento da filha e não viaja à capital gaúcha, assim como Aguiar, que teve contrato rescindido antecipadamente e não integra mais o elenco tricolor.

O jovem Dionatan pode ser uma novidade entre as opções de Kleina no banco de reservas. O defensor de apenas 17 anos integra a equipe Sub-20 do Brusque e vem treinando com o elenco principal nos últimos dias.

A delegação catarinense enfrentou problemas para chegar a Porto Alegre por causa das paralisações nas rodovias, organizadas por pessoas que protestam contra o resultado das eleições presidenciais.