A rodada de Natal na NBA contou com viradas espetaculares e grandes atuações dos astros do campeonato. O Dallas Mavericks e o Denver Nuggets foram os principais destaques, com recuperações improváveis no placar para superarem rivais de peso, como o Los Angeles Lakers e o Phoenix Suns, respectivamente.

Em casa, os Mavericks buscaram forças no intervalo para superar a equipe de LeBron James, em noite inspirada. Os Lakers saíram na frente no primeiro quarto e aumentaram no segundo, com até 14 pontos de vantagem no placar. Mas o time da Califórnia sofreu um apagão no terceiro quarto, quando os Mavericks aproveitaram a situação favorável e marcaram incríveis 51 pontos, 30 a mais que o rival no período.

A equipe de Los Angeles até tentou esboçar reação no último quarto do jogo, mas já era tarde demais. “Conversamos antes da partida sobre estarmos prontos para ter iniciativa e sustentar e finalizar o jogo com energia, esforço e competitividade. Mas nós deixamos tudo isso no vestiário, no intervalo”, lamentou o técnico dos Lakers, Darvin Ham.

LeBron, como de costume, fez a sua parte. Compensando a ausência de Anthony Davis, foi o cestinha do duelo, com 38 pontos e belos lances ao longo da partida. O astro, por sinal, igualou marca de Kobe Bryant como o jogador que mais participou da rodada de Natal na NBA. Ambos somam 17 partidas nesta data especial.

Mas a grande performance do astro acabou sendo ofuscada pela dupla formada por Luka Doncic e Christian Wood. O primeiro anotou 32 pontos e esteve muito perto de um “triple-double”, com nove assistências e nove rebotes. Wood, por sua vez, contribuiu com 30 pontos, oito rebotes e sete assistências.

Com a terceira vitória seguida, os Mavericks se aproximaram da zona de classificação aos playoffs. Estão em 8º lugar, com 18 triunfos e 16 derrotas. Já os Lakers estão mais próximos do fim da tabela. O quarto revés consecutivo levou o time ao 13º e antepenúltimo posto, com 13 vitórias e 20 derrotas.

Em Denver, os Nuggets também precisaram se recuperar no placar para derrotar o Phoenix Suns num duelo equilibrado, com seis trocas de liderança no marcador, por 128 a 125, decidido somente na prorrogação. Os Suns terminaram o primeiro tempo na frente, mas os anfitriões reagiram nos dois quartos finais da partida para levar o duelo para o tempo extra.

O principal responsável pela virada foi Nikola Jokic, duas vezes eleito o MVP da NBA. Ele obteve um “triple-double” de 41 pontos, 15 rebotes e 15 assistências. Foi a 83ª vez na carreira a atingir dois dígitos em três fundamentos diferentes em quadra. Aaron Gordon também brilhou, com um “double-double” de 28 pontos e 13 rebotes.

Pelos Suns, irregulares na temporada, o destaque saiu do banco de reservas. Landry Shamet foi o cestinha da equipe, com 31 pontos. Deandre Ayton ajudou com 22 pontos, enquanto Devin Booker esteve apenas quatro minutos em quadra, após voltar de lesão.

O 21º triunfo na temporada regular garantiu aos Nuggets a liderança da Conferência Oeste (11 derrotas). Os Suns aparecem no quarto posto, com 19 vitórias e 15 revezes.

A rodada de Natal ainda contou com um grande duelo da Conferência Leste, entre o líder Boston Celtics e o vice-líder Milwaukee Bucks. O primeiro colocado levou a melhor, por 139 a 118, em casa. Jayson Tatum, cestinha do jogo, e seus 41 pontos ofuscaram o grego Giannis Antetokounmpo e seus 27 pontos e nove rebotes.

Dono da melhor campanha da competição até agora, o Boston Celtics alcançou a marca de 24 vitórias e 10 derrotas. Trata-se da equipe com o maior número de triunfos e o menor número de revezes na temporada regular. Os Bucks vêm logo atrás, com 22/11.

Confira os resultados da noite deste domingo:

New York Knicks 112 x 119 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 124 x 115 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 139 x 118 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 123 x 109 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 128 x 125 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Indiana Pacers

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets