O Corinthians aguarda o fim da “novela” Vítor Pereira para definir seu planejamento para o ano que vem. O técnico português, que está suspenso e não comandará o time diante do Atlético-MG, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela última rodada do Brasileirão, prometeu dar um veredicto sobre seu futuro ao final da competição.

A indefinição quanto à permanência de Vítor Pereira tem se arrastado nas últimas semanas. O treinador já sinalizou que deseja dar continuidade ao bom trabalho desempenhado no clube, mas questões pessoais e familiares podem fazer com que ele deixe o Brasil.

O saldo do técnico português é positivo na temporada. A equipe chegou às quartas de final da Copa Libertadores e da decisão da Copa do Brasil, sendo derrotada pelo Flamengo nos pênaltis. No Brasileirão, conquistou vaga na fase de grupos da Libertadores 2023. Embora o desempenho fora de casa tenha sido instável, dentro da Neo Química Arena, o rendimento foi excelente.

O Corinthians tem a terceira melhor campanha como mandante no Brasileirão, com 40 pontos, três a menos que o rival Palmeiras, que jogará na última rodada no Beira-Rio contra o Internacional, que tem 41 pontos em seus domínios. São 12 vitórias corintianas, quatro empates e apenas duas derrotas dentro de casa.

O Corinthians vai ter a volta dos laterais Fagner e Fábio Santos, que cumpriram suspensão na última rodada. Os zagueiros Bruno Méndez, expulso contra o Coritiba na última quarta-feira, e Gil, que trata uma fascite plantar, serão desfalques. O lateral-esquerdo Lucas Piton, com lesão na coxa esquerda, também não deve ir a campo. Já o argentino Fausto Vera, com dores no tornozelo, pode ser poupado. Com a suspensão de Vítor Pereira, o auxiliar Filipe Almeida volta a comandar o time.

O Atlético-MG tem a missão de carimbar vaga na Libertadores e precisa da vitória. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado, a equipe mineira teve um ano muito abaixo das expectativas e ficou fora da disputa dos principais títulos da temporada. O time do técnico Cuca está na 7ª posição na tabela e só depende de si para se classificar à principal competição sul-americana.