Com a classificação para a Libertadores garantida, o Corinthians tem pouco interesse no Campeonato Brasileiro, mas isso não significa que a equipe de Vítor Pereira irá deixar as últimas rodadas da competição de lado. Neste sábado, às 20h30, a partida diante do Ceará traz alguns elementos para a torcida corintiana: o penúltimo jogo em casa, a definição se o treinador português ficará para a próxima temporada e a “luta” pelo vice-campeonato brasileiro.

A começar pela despedida ao lado de seu torcedor. Com três rodadas ainda a serem disputadas, o Corinthians tem a terceira melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro e reencontra sua torcida após duas partidas seguidas como visitante: Goiás e Flamengo. Em 17 jogos, foram 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas – um aproveitamento de 72,5%. Em caso de tropeços do Palmeiras e Internacional nas últimas rodadas, o alvinegro pode terminar a competição com o melhor retrospecto em casa.

Esses bons números do Corinthians na Neo Química Arena têm uma explicação: a chegada de Vítor Pereira. No clube desde o Campeonato Paulista após a demissão de Sylvinho, ele já conquistou a melhor campanha da equipe no Brasileirão desde 2017, ano em que foi campeão pela última vez. Em 35 rodadas, já soma 61 pontos – em comparação, o Corinthians conquistou, ao todo, 57 pontos em 2021.

A permanência de Vítor Pereira é um dos pontos principais para a diretoria corintiana nos próximos meses. O treinador já manifestou que a questão familiar é fundamental para a decisão de sua permanência no País. Uma sequência de vitórias nos próximos jogos pode ser o “fiel da balança” para que a diretoria convença o treinador a iniciar um projeto para a próxima temporada.

“A questão familiar para mim é fundamental, não posso deixar mal minha família para eu ser feliz”, declarou o treinador em entrevista coletiva no último dia 26 de outubro. Vítor Pereira tinha, como uma das metas pessoais e profissionais, o título da Copa do Brasil. Com o vice-campeonato, o português ainda não decidiu pela permanência no País.

Por conta disso, o Corinthians ainda almeja novos objetivos até o final do Brasileirão. Em quinto lugar no momento, a equipe sonha com o vice-campeonato, que seria a melhor colocação da equipe desde 2017. A diferença na tabela também representa um fator financeiro: a diferença de premiação da CBF ao segundo e ao quinto colocado é de R$ 6,7 milhões (R$ 42,7 milhões e R$ 36 milhões, respectivamente). Ao longo da competição, o Corinthians figurou na segunda posição ao longo de diversas rodadas, mas descolou do campeão Palmeiras após o primeiro turno.

No planejamento financeiro do clube ao início da temporada, a diretoria colocou entre as metas a sexta posição no Brasileirão. Em caso de um vice-campeonato, o Corinthians terá uma reserva de dinheiro a mais no caixa para realizar investimentos pontuais no elenco. A permanência de Yuri Alberto, emprestado pelo Zenit até junho de 2023, pode ser uma das negociações favorecidas pelos resultados da equipe dentro de campo.

Na última partida, fora de casa diante do Flamengo, Vítor Pereira optou por um time misto. Apontados como possíveis titulares no Rio, Fagner, Renato Augusto e Gil iniciaram a partida somente no banco de reservas, mas entraram no segundo tempo, quando a pressão do time rubro-negro era imensa para garantir a vitória por 2 a 1. A tendência é que todos sejam titulares contra o Ceará.

Fagner revelou, ainda no Maracanã, que ficou no banco por uma “questão tática e estratégica” de Vítor Pereira. Essa decisão, de poupar as principais peças da equipe, surge em especial após a lesão de Gustavo Mosquito, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Na reta final da temporada, a ideia é não criar novos desfalques para o início de 2023.

REENCONTRO COM JÔ

Em junho, o Corinthians rescindiu o contrato com Jô, após o atacante ser flagrado em um bar durante a derrota da equipe para o Cuiabá. À época, ele tratava uma lesão e estava dispensado do elenco. Após o jogador faltar a sessões de treino, a diretoria optou pelo término do contrato.

Quase cinco meses depois, o atacante vive um futuro incerto no Ceará. Fora dos planos da equipe para 2023, ele é um reserva de luxo do técnico interino Juca Antonello. Com Cleber, centroavante titular da equipe, suspenso após expulsão na partida contra o Fluminense, Jô pode ser titular contra seu ex-clube. O atacante é o artilheiro da Neo Química Arena, com 30 gols em 84 jogos.

Na 17ª colocação, o Ceará está a três pontos do Cuiabá, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No primeiro turno, em Fortaleza, venceu o Corinthians, de virada, por 3 a 1. À época, a equipe de Vítor Pereira era a segunda colocada do Brasileirão.