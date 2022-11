O Corinthians já conquistou seu principal objetivo no Brasileirão ao garantir vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023, mas ainda tem marcas importantes a serem batidas. A equipe visita o Coritiba, nesta quarta-feira, às 19h, no Couto Pereira, na última partida da equipe fora de casa, e quer manter o ótimo desempenho defensivo.

Dono da segunda melhor defesa da competição, com 33 gols sofridos em 36 partidas, o time do técnico Vítor Pereira pode ser o que menos levou gols desde a campanha do título brasileiro em 2017, quando foi vazado apenas 30 vezes. Foram 36 gols sofridos no Brasileirão de 2021, 45 em 2020, 34 em 2019 e 35 em 2018.

Organizado defensivamente, o Corinthians contou com o ótimo desempenho do goleiro Cássio neste ano, além da contratação do zagueiro Fabián Balbuena, que trouxe experiência e segurança ao setor. Os números também reforçam o bom rendimento da defesa. A equipe é a segunda em desarmes e interceptações no Brasileirão, segundo a plataforma de estatísticas Footstats.

O Corinthians vem de uma vitória suada sobre o Ceará por 1 a 0, na Neo Química Arena, com um gol salvador de Yuri Alberto nos minutos finais de partida. Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Vítor Pereira vai precisar fazer mudanças na equipe. Os laterais Fagner e Fábio Santos receberam o terceiro cartão amarelo e vão desfalcar a equipe. Lucas Piton, machucado, não viajou, assim como o zagueiro Gil, que será preservado. Bruno Melo vai atuar na lateral. O meia Renato Augusto também pode ser poupado para a última rodada.

O treinador português voltou a repetir o discurso de que ainda não se decidiu sobre sua permanência no Corinthians para 2023. Ele recebeu a visita da família recentemente. “Eu também estou precisando de férias, e a família vem para eu estar um pouco com ela, só depende do lugar para onde vamos. Fundamentalmente para estar juntos (não para decidir continuidade)”, afirmou Vítor Pereira em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará.