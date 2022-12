O Coritiba anunciou, nesta sexta-feira, mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se do atacante Rodrigo Pinho, que assinou contrato definitivo até junho de 2025. O jogador estava desde 2015 em Portugal e seu último clube foi o Benfica. No anúncio, o clube paranaense avaliou o reforço como ‘um centroavante muito técnico, com grande capacidade de finalização e que participa ativamente da construção do jogo’.

O atleta, de 31 anos, foi revelado nas categorias de base do Bangu e, ainda no Rio de Janeiro, defendeu Cabofriense e Madureira. Em Portugal, passou por Braga e Nacional antes de ir para o Marítimo, onde ficou por quatro temporadas. Em 2021, foi para o Benfica, alternando entre o time principal e o time B. Neste ano, fez nove jogos, sete pelo principal e dois pelo time B.

Em seu retorno ao Brasil após sete anos, Rodrigo Pinho se mostrou ansioso para entrar em campo. “Estou muito feliz por chegar no Coritiba, muito motivado. Não vejo a hora de estar com meus companheiros dentro de campo e retribuir todo o carinho que recebi da torcida.”

O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 15 de janeiro, domingo, às 16h, quando recebe o Aruko, no Estádio Couto Pereira. O time ainda tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro na temporada.