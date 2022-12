A nota enviada anteriormente contém um erro no título e na primeira linha. O nome é Anthony e não Antony. Segue a versão corrigida:

Anthony Davis levou a melhor no duelo de cestinhas com Giannis Antetokounmpo e anotou 44 pontos na vitória do Los Angels Lakers sobre o Milwaukee Bucks, por 133 a 129, na rodada de sexta-feira da NBA. O grego marcou, em casa 40, mas chamou a atenção a punição em lance livre após demorar mais de 10 segundos para arremessar.

Os Lakers ficaram na frente do placar na maioria do tempo, com participação importante de LeBron James, que anotou outros 28 pontos e fechou a noite com double-double, ao distribuir 11 assistências.

Mesmo ‘mandando’ no placar, o time visitante quase cedeu o empate no fim, o que obrigaria a disputa da prorrogação. Os Bucks desperdiçaram arremesso de três com 19 segundos para o fim, fizeram falta em Russel Westbrook, que errou os dois lances livres, dando nova chance de igualdade. Holiday, porém, também falhou. Davis sofreu falta e definiu o triunfo.

Com a vitória, os Lakers ficam em oitavo lugar na Conferência do Oeste, com nove vitórias e 12 derrotas, enquanto os Bucks, vice-líderes do Leste, perderam apenas a sexta partida, em 21 jogos.

Em São Francisco, o Golden State Warriors derrotou o Chicago Bulls, por 119 a 111, mas passou um susto no último quarto, quando viu sua vantagem de 16 pontos cair para apenas um.

Green fez uma cesta de três e evitou a virada dos visitantes. O destaque dos Warriors foi o reserva Jordan Poole com 30 pontos. No começo do terceiro quarto, ele acertou três cestas seguidas de três pontos.

Os Warriors somam 12 vitórias e 11 derrotas para ficar em oitavo no Oeste. Já os Bulls, na 12ª colocação no Leste, perdeu 13 de 22 partidas.

Confira os resultados da noite desta quinta:

Charlotte Hornets 117 x 116 Washington Wizards

Atlanta Hawks 117 x 109 Denver Nuggets

Boston Celtics 116 x 120 Miami Heat

Brooklyn Nets 114 x 105 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 107 x 96 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 129 x 133 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 117 x 109 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 99 x 117 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 121 x 122 Houston Rockets

Utah Jazz 139 x 119 Indiana Pacers

Golden State Warriors 119 x 111 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos desta sexta:

New York Knicks x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Houston Rocket

Utah Jazz x Portland Trailblazers